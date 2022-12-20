ВС РФ уничтожили более 100 украинских военных на донецком направлении
Вооружённые силы РФ в ходе наступления на донецком направлении уничтожили более 100 украинских военных, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что на купянском направлении были уничтожены до 30 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), а на краснолиманском направлении противник потерял до 50 военных.
Также в ведомстве отметили, что в Донецкой народной республике (ДНР) российскими военными были уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й мехбригад ВСУ, а также диверсионно-разведывательная группа.
Кроме того, ВСК России сбили в ДНР два украинских самолёта МиГ-29 и вертолёт Ми-8.
Ранее в Минобороны заявили, что экипажи ударных вертолётов Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ, пишут «Известия».
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