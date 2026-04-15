Армия России освободила Волчанские Хутора в Харьковской области

Армия России взяла под свой контроль село Волчанские Хутора в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны.

Взятие Харькова связали с полным контролем над Донбассом

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Север», пишет RT.

Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Верхняя Писаревка Харьковской области. Кроме того, на минувшей неделе российская армия освободила село Диброва в Донецкой Народной Республике и поселок Миропольское Сумской области.

ФОТО: РИА Новости
