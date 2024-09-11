ВС РФ сорвали попытку ВСУ захватить в Черном море буровую установку «Крым-2»
Моряки Черноморского флота РФ сорвали попытку захвата Военно-морскими силами (ВМС) Украины российской самоподъёмной буровой установки «Крым-2». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, в состав украинского морского десанта входили 14 американских катеров Willard Sea Force с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины.
«В ходе боя силами Черноморского флота и охранявшими вышку российскими военнослужащими были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 18 украинских военнослужащих», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё шесть катеров ВМС Украины ретировались.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ планируют наступательную операцию с Чёрного моря на Херсонском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru