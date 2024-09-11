ВС РФ сорвали попытку ВСУ захватить в Черном море буровую установку «Крым-2»

По данным ведомства, в состав украинского морского десанта входили 14 американских катеров Willard Sea Force с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины.

«В ходе боя силами Черноморского флота и охранявшими вышку российскими военнослужащими были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 18 украинских военнослужащих», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё шесть катеров ВМС Украины ретировались.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ планируют наступательную операцию с Чёрного моря на Херсонском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

