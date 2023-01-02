ВС РФ разгромили хранилище топлива группировки ВСУ «Хортица»
Вооруженные силы России в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожили в Днепре хранилище топлива украинской группировки войск «Хортица». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, ВС РФ за минувшие сутки ликвидировали два вражеских склада с вооружением и хранилище горюче-смазочных материалов 102-й бригады территориальной обороны Украины в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили 70 наёмников в ДНР и Харьковской области.
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