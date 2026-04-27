ВС РФ продолжают создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях
27 апреля 202616:19
Российская армия продолжает создавать полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что войска наступают одновременно на нескольких направлениях и «ежесуточно продвигаются вперёд».
«Оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения», - сказано в сообщении.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что ВСУ в феврале-марте потеряли более трех тысяч боевиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
