Тимур Иванов не признал вину по делу о взятках на 1,3 миллиона рублей
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов не признал вину по делу о получении взяток на сумму 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на участника судебного процесса.
Слушания проходят в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, указавшей на риск разглашения государственной тайны. При этом защита настаивала на открытом рассмотрении дела.
Вместе с Ивановым проходит соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки в особо крупном размере. Еще один фигурант, предприниматель Сергей Бородин, признал вину и заключил досудебное соглашение, его дело выделено в отдельное производство.
Иванов был задержан 23 апреля 2024 года за участие в схеме с подрядчиками Минобороны, которым предоставлялись контракты за вознаграждение. В июле 2025 года его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей, позже было возбуждено еще одно дело о хищении, передает «Радиоточка НСН».
- Тимур Иванов не признал вину по делу о взятках на 1,3 миллиона рублей
