Тимур Иванов не признал вину по делу о взятках на 1,3 миллиона рублей

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов не признал вину по делу о получении взяток на сумму 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на участника судебного процесса.

Слушания проходят в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, указавшей на риск разглашения государственной тайны. При этом защита настаивала на открытом рассмотрении дела.