Минобороны: ПВО за 7 часов сбило 253 украинских БПЛА

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

В Минобороны уточнили, что 86 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 53 - над Белгородской областью, 39 - над Московским регионом, 27 - над Калужской областью. 14 БПЛА ликвидировали над Курской областью, по 8 - над Рязанской и Тульской областями, по 3 - над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской областями. Еще два беспилотника сбили над Воронежской областью и один - над Смоленской.

Ранее в Минобороны сообщили, что утром 4 января силы ПВО за 3 часа сбили 11 БПЛА над 3 регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».