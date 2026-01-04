Минобороны: ПВО за 7 часов сбило 253 украинских БПЛА
Днем 4 января российские силы ПВО сбили 253 беспилотника ВСУ над 14 регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
В Минобороны уточнили, что 86 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 53 - над Белгородской областью, 39 - над Московским регионом, 27 - над Калужской областью. 14 БПЛА ликвидировали над Курской областью, по 8 - над Рязанской и Тульской областями, по 3 - над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской областями. Еще два беспилотника сбили над Воронежской областью и один - над Смоленской.
Ранее в Минобороны сообщили, что утром 4 января силы ПВО за 3 часа сбили 11 БПЛА над 3 регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
