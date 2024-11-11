ВС РФ поразили место проведения испытаний украинских ракет «Сапсан»

Российские войска поразили цех производства компонентов и место проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Сапсан» Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Отмечается, что также были поражены инфраструктура военных аэродромов, места производства, хранения и подготовки к применению ударных беспилотников.

Кроме того, Вооружённые силы РФ нанесли удары по арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники.

Ранее в Минобороны заявили, что подразделения российской армии нанесла удар по 11 украинским бригадам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Wikimedia
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