ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу

Вооруженные силы России за сутки отразили две попытки украинских войск прорваться через границу, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.

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По данным ведомства, украинские войска пытались прорваться в направлении населенного пункта Новый Путь. ВСУ потеряли около 20 человек, один военный сдался в плен.

Также российские силы отразили четыре попытки контратаки со стороны Вооруженных сил Украины.

Накануне в Минобороны России сообщили о сдаче в плен на курском направлении 17 украинских военных, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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