ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу
6 октября 202413:27
Вооруженные силы России за сутки отразили две попытки украинских войск прорваться через границу, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, украинские войска пытались прорваться в направлении населенного пункта Новый Путь. ВСУ потеряли около 20 человек, один военный сдался в плен.
Также российские силы отразили четыре попытки контратаки со стороны Вооруженных сил Украины.
Накануне в Минобороны России сообщили о сдаче в плен на курском направлении 17 украинских военных, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В дагестанском Каспийске загорелся торговый центр
- Гимнастка Валерия Запашная сломала обе руки во время выступления в Кузбассе
- ЦИК Казахстана признал состоявшимся референдум о строительстве АЭС
- ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу
- Зампреда комитета по инвестициям Петербурга арестовали по делу о взятке
- СМИ: ВС России поразили судно с западным оружием при разгрузке под Одессой
- Маск: При победе Трампа американцы высадятся на Марс до конца его срока
- СМИ: Воевавший за ВСУ российский оппозиционер Дадин умер на СВО
- Медведев: В случае нападения Украины Белоруссия может обратиться за помощью к РФ
- Врачи: Актер Ливанов остается в реанимации в тяжелом состоянии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru