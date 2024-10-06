ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу

По данным ведомства, украинские войска пытались прорваться в направлении населенного пункта Новый Путь. ВСУ потеряли около 20 человек, один военный сдался в плен.

Также российские силы отразили четыре попытки контратаки со стороны Вооруженных сил Украины.

Накануне в Минобороны России сообщили о сдаче в плен на курском направлении 17 украинских военных, передает «Радиоточка НСН».

