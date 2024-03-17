ВС РФ освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области
Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщило 17 марта Министерство обороны РФ.
Населенный пункт заняли подразделения группировки «Восток». Бойцы отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в сообщении.
По данным министерства, украинские войска потеряли более 120 человек и три автомобиля.
Ранее российские силы освободили населенный пункт Петровское на авдеевском направлении. Ликвидировано 165 бойцов ВСУ, три орудия Д-30 и установка «Гвоздика», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru