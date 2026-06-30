Эксперт заявил о рекордном падении интереса брендов к Telegram

Бренды в России кардинально пересматривают стратегии продвижения в социальных сетях, эксперты говорят о рекордном падении интереса к платформе Telegram и переходе во «ВКонтакте» и «Макс». Об этом сообщил директор по стратегии и медиа рекламного агентства Affect (группа Игроник) Николай Мельников в беседе с NEWS.ru.

Агентство Affect и сервис аналитики и управления соцсетями LiveDune изучили присутствие 237 крупнейших брендов РФ в соцсетях в декабре-мае. Как выяснилось, Telegram потерял более половины доли в медиамиксе, его место заняли «ВКонтакте» и «Макс». Доля Telegram в медиамиксе сократилась с 47% до 19%, «ВКонтакте» заняла 56%, а доля «Макс» выросла до 24% среди брендов, публиковавших контент на протяжении периода исследования.

По словам Мельникова, весенние месяцы оказались успешными для российских площадок. Так, «Макс» прибавил около половины просмотров, «ВКонтакте» нарастил охваты более чем на четверть. При этом Telegram потерял свыше 60% вовлеченности, это стало худшим результатом среди исследованных платформ.

«Весной просмотры брендового контента на российских площадках выросли: «Макс» показал наибольший прирост — на 49%, «ВКонтакте» — на 25–40% в апреле по сравнению с январем 2026-го. Telegram стал единственной площадкой с падением просмотров — на 61% за тот же период», - подчеркнул директор.

Мельников назвал доминирующей реакцией рынка перенос активности в «Макс», где нарастили присутствие 56,5% брендов, не увеличивавших активность в Telegram. Другие компании параллельно ведут обе платформы, лишь 1,1% сделали ставку на удержание Telegram в качестве единственного канала.

Между тем директор по развитию одной из крупнейших в СНГ платформ Grand Mobile Александр Язовский заявил, что молодежь поколения Z и «альфа» уходит из соцсетей в виртуальные ролевые игры.

