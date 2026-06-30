Журова предрекла возвращение российских фигуристов на турниры с флагом РФ
Фигуристам из России следует принять нейтральный статус и выступать на каждом международном соревновании, чтобы получить дополнительные квоты к следующим Олимпийским играм. Об этом заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) с сезона-2026/27 допустил российских атлетов до соревнований в нейтральном статусе.
Парламентарий выразила надежду, что в соревнованиях смогут участвовать российские конькобежцы и представители шорт-трека.
«У нас очень большая команда. Нужно принять нейтральный статус. Не за горами решение о возвращении флага. Нужно будет завоевывать квоты на международных стартах и делать это на протяжении трех лет», — заявила Журова.
По словам депутата, для этого нужно участвовать в крупных турнирах, в том числе емпионатах мира. Как отметила Журова, пока будет выступать только один спортсмен в каждой дисциплине.
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