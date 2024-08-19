ВС РФ освободили Артемово в ДНР
Российские войска освободили Артёмово Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что один из крупных населённых пунктов дзержинской агломерации был освобождён подразделениями группировки войск «Центр».
Также отмечается, что авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были поражены скопления живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины в 147 районах.
Ранее в Минобороны заявили, что группировка войск «Юг» освободила железнодорожную станцию Выемка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru