ВС РФ освободили Артемово в ДНР

В ведомстве указали, что один из крупных населённых пунктов дзержинской агломерации был освобождён подразделениями группировки войск «Центр».

Также отмечается, что авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были поражены скопления живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины в 147 районах.

Ранее в Минобороны заявили, что группировка войск «Юг» освободила железнодорожную станцию Выемка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».