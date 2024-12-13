ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины

По его словам, он начался в 5.00 утра по московскому времени.

Взрывы прогремели в Киевской, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях. Рогов заявил о запуске 120 ракет.

Польские истребители были подняты в воздух, а также приведены в состояние высшей готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки на фоне российского обстрела украинской территории крылатыми и баллистическими ракетами. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети X.

Ранее Украина заявила о неготовности к переговорам с Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

