ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины
По Украине сегодня был нанесен массированный удар, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, он начался в 5.00 утра по московскому времени.
Взрывы прогремели в Киевской, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях. Рогов заявил о запуске 120 ракет.
Польские истребители были подняты в воздух, а также приведены в состояние высшей готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки на фоне российского обстрела украинской территории крылатыми и баллистическими ракетами. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети X.
Ранее Украина заявила о неготовности к переговорам с Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru