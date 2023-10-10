ВС РФ досрочно получат очередной дивизион ЗРК «Бук-М3»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал цеха по производству современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности «Бук-М3», сообщает пресс-служба ведомства.

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Гендиректор АО «Ульяновский механический завод» Сергей Чурин доложил министру, что в октябре Вооружённые силы страны досрочной получат очередной дивизион ЗРК.

«По условиям гособоронзаказа... первый дивизион отгружен досрочно в сентябре, второй находится на окончательной сборке, на настройке», – уточнил он.

Ранее концерн «Калашников» поставил Минобороны зенитные управляемые ракеты 9М333 для комплекса ближнего действия «Стрела-10», досрочно выполнив гособоронзаказ 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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