ВС РФ досрочно получат очередной дивизион ЗРК «Бук-М3»
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал цеха по производству современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности «Бук-М3», сообщает пресс-служба ведомства.
Гендиректор АО «Ульяновский механический завод» Сергей Чурин доложил министру, что в октябре Вооружённые силы страны досрочной получат очередной дивизион ЗРК.
«По условиям гособоронзаказа... первый дивизион отгружен досрочно в сентябре, второй находится на окончательной сборке, на настройке», – уточнил он.
Ранее концерн «Калашников» поставил Минобороны зенитные управляемые ракеты 9М333 для комплекса ближнего действия «Стрела-10», досрочно выполнив гособоронзаказ 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru