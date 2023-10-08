Минобороны предложило лишить Северный флот статуса стратегического объединения
Министерство обороны России предложило провести реорганизацию Северного флота с лишением его статуса межвидового стратегического объединения. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Предлагаемые ведомством изменения вызваны оптимизацией системы управления Вооруженными силами. В состав формируемого Ленинградского военного округа войдут относившиеся к военному округу Северного флота Архангельская и Мурманская области, республика Коми и Ненецкий автономный округ.
Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что в 2023 году российский флот пополнится 12 кораблями. В их числе два атомных подводных крейсера «Император Александр III» и «Красноярск», а также фрегат «Адмирал Головко», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru