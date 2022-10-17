Временные пункты мобилизации в Москве закрылись в связи с выполнением плана

По его словам, среди прочих закрывается пункт в Театре Виктюка, куда, не дожидаясь повесток, прибыло большое количество москвичей.

«При этом пытались переубедить комиссию, при том, что имели не самое хорошее здоровье, что они годны и готовы служить», - сказал он.

Тригилев добавил, что добровольцы по-прежнему могут записаться в ряды российской армии, они «будут проходить через пункт отбора, который находится по адресу Варшавское шоссе, 83, строение 1».

Ранее военком Москвы полковник Максим Локтев заявил, что с 14:00 17 октября «явка по мобилизационным повесткам не требуется», а дополнительные временные пункты «закроются в ближайшее время», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

