Губернатор Санкт-Петербурга уволил начальника мобилизационного управления
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должности начальника мобилизационного управления администрации Виктора Шевченко, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию.
При этом причины освобождения от должности не сообщаются.
С 17 октября на должность назначен Владимир Буянов – ранее он занимал пост заместителя начальника управления.
Ранее военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев заявил, что столичные военные комиссариаты выполнили мобилизационные задания Минобороны РФ, сообщает пресс-служба московского правительства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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