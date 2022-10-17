Губернатор Санкт-Петербурга уволил начальника мобилизационного управления

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должности начальника мобилизационного управления администрации Виктора Шевченко, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию.

При этом причины освобождения от должности не сообщаются.

Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве

С 17 октября на должность назначен Владимир Буянов – ранее он занимал пост заместителя начальника управления.

Ранее военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев заявил, что столичные военные комиссариаты выполнили мобилизационные задания Минобороны РФ, сообщает пресс-служба московского правительства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Санкт-ПетербургМобилизацияАлександр Беглов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры