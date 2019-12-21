ВПК России завершила испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

21 декабря 201910:42

Государственные испытания российского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Гибка-С» завершены. Об этом ТАСС сообщили в Военно-промышленной компании, разработавшей бронеавтомобиль «Тигр», на базе которого создан новый комплекс ПВО.

Целью испытаний, проведенных на полигоне Капустин Яр, стала проверка возможностей попадания по воздушным целям на скорости до 30 км/ч.

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О разработке «Гибки-С» в ВПК заявили в марте нынешнего года. Новинка ПВО предназначена для улучшения эффективности мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск России. Отмечается, что «Гибка-С» использует снаряды от ПЗРК «Верба» или «Игла», уточняют Известия.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН объяснил скорость создания новой американской ракеты, запрещенной по ДРСМД.

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ФОТО: Министерство обороны РФ
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