ВПК России завершила испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

О разработке «Гибки-С» в ВПК заявили в марте нынешнего года. Новинка ПВО предназначена для улучшения эффективности мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск России. Отмечается, что «Гибка-С» использует снаряды от ПЗРК «Верба» или «Игла», уточняют Известия.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН объяснил скорость создания новой американской ракеты, запрещенной по ДРСМД.

