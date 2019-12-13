Запрещенную ракету США назвали «ухудшенным «Искандером»

13 декабря 201913:03
Георгий Гагарин

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН объяснил скорость создания новой американской ракеты, запрещенной по ДРСМД.



США испытали ракету, ранее запрещенную Договором о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Как сообщили представители американской военно-воздушной базы «Ванденберг» в Калифорнии, прототип ракеты пролетел над Тихим океаном более 500 км и самоуничтожился.

Военные подчеркивают, что разработка ракеты началась в феврале 2019 года, после того как США приостановили свои обязательства по ДРСМД. Между тем обычно разработка такого снаряда занимает 24 месяца.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН объяснил столь быстрое создание новой американской ракеты.

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«Это американский стандарт. Принципиально новую ракету за девять месяцев не создать. Американцы ее сделали на базе пусковой установки ракеты ATACMS . В которую принципиально новую ракету запихнуть нельзя. И, по всей видимости, представляет собой модификацию ракеты ATACMS , которая давно и в большом количестве стоит на вооружении американской армии. Возможно, на ней стоит более мощный двигатель, либо сделан дополнительный стартовый двигатель», - пояснил он.

По словам эксперта, новая ракета уступает российскому комплексу «Искандер».

«Технические характеристики, точность попадания, учитывая сжатые сроки производства, скорее всего, остались такие же, как у ATACMS . Отклонение порядка 100-150 м на предельной дальности. В таком случае она уступает нашему «Искандеру», у которого точность попадания измеряется максимум десятками метров, даже метрами. Время реакции у американской ракеты примерно 15-20 минут, в то время как у «Искандера», судя по открытым данным, около пяти минут. Предельная дальность порядка 550 км. Американский «Искандер» с ухудшенными характеристиками», - заметил он.

Напомним, Договор РСМД был расторгнут в начале августа по инициативе Вашингтона. Поводом для денонсации стали обвинения США в том, что российский ракетный комплекс «Искандер» нарушает ДРСМД, заключенный в декабре 1987 года.

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ФОТО: Скриншот видео // Минобороны США
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