Запрещенную ракету США назвали «ухудшенным «Искандером»

«Это американский стандарт. Принципиально новую ракету за девять месяцев не создать. Американцы ее сделали на базе пусковой установки ракеты ATACMS . В которую принципиально новую ракету запихнуть нельзя. И, по всей видимости, представляет собой модификацию ракеты ATACMS , которая давно и в большом количестве стоит на вооружении американской армии. Возможно, на ней стоит более мощный двигатель, либо сделан дополнительный стартовый двигатель», - пояснил он.

По словам эксперта, новая ракета уступает российскому комплексу «Искандер».

«Технические характеристики, точность попадания, учитывая сжатые сроки производства, скорее всего, остались такие же, как у ATACMS . Отклонение порядка 100-150 м на предельной дальности. В таком случае она уступает нашему «Искандеру», у которого точность попадания измеряется максимум десятками метров, даже метрами. Время реакции у американской ракеты примерно 15-20 минут, в то время как у «Искандера», судя по открытым данным, около пяти минут. Предельная дальность порядка 550 км. Американский «Искандер» с ухудшенными характеристиками», - заметил он.

Напомним, Договор РСМД был расторгнут в начале августа по инициативе Вашингтона. Поводом для денонсации стали обвинения США в том, что российский ракетный комплекс «Искандер» нарушает ДРСМД, заключенный в декабре 1987 года.

