В США испытали «убийцу российских ПВО»

В США заявили об успешных испытаниях ракеты Lockheed Precision Strike, которая, по словам военных, способна обойти радары российской противовоздушной обороны, став «убийцей российских ПВО». Сообщается, что во время первых испытаний на полигоне White Sands в штате Нью-Мексико оружие успешно поразило цель на расстоянии 240 км.