В США испытали «убийцу российских ПВО»
В США заявили об успешных испытаниях ракеты Lockheed Precision Strike, которая, по словам военных, способна обойти радары российской противовоздушной обороны, став «убийцей российских ПВО». Сообщается, что во время первых испытаний на полигоне White Sands в штате Нью-Мексико оружие успешно поразило цель на расстоянии 240 км.
Пентагон планирует поставить ракету на вооружение в 2023 году.
Кроме противодействия силам ПВО американское оружие предназначается для поражения китайских кораблей в акватории Тихого океана.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН объяснил скорость создания новой американской ракеты, запрещенной по ДРСМД.
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