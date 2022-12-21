Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
Сирены воздушной тревоги зазвучали на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные украинского Минцифры.
Согласно онлайн-карте ведомства, все украинские области отмечены красным цветом. Уточняется, что тревога была объявлена примерно в 13:20 мск.
В соцсетях сообщается о взрывах в Кривом Роге и в городе Очаков Николаевской области.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что иностранные СМИ и правозащитники молчат про обстрелы жилых кварталов Донецка со стороны ВСУ, сообщает RT.
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