Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины

Сирены воздушной тревоги зазвучали на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные украинского Минцифры.

Пушилин: Удары по энергообъектам Украины приближают поражение Киева

Согласно онлайн-карте ведомства, все украинские области отмечены красным цветом. Уточняется, что тревога была объявлена примерно в 13:20 мск.

В соцсетях сообщается о взрывах в Кривом Роге и в городе Очаков Николаевской области.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что иностранные СМИ и правозащитники молчат про обстрелы жилых кварталов Донецка со стороны ВСУ, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРакетный Удар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры