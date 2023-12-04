Воронежский губернатор подтвердил гибель генерала Завадского в зоне СВО

Генерал-майор Владимир Завадский погиб при нахождении в зоне проведения специальной военной операции. Это подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как написал глава региона в своём Telegram-канале, заместитель командующего 14 армейским корпусом Северного флота погиб на боевом посту. Гусев выразил соболезнования родственникам, друзьям и сослуживцам военачальника.

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Губернатор напомнил, что до августа 2021 года Владимир Завадский занимал должность командующего четвёртой гвардейской Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией. Генерал награжден орденом Мужества.

Ранее о гибели Завадского в зоне СВО сообщила Межрегиональная общественная организация «Кремль», объединяющая выпускников Московского командного общевойскового училища. По её данным, генерал получил смертельное ранение 28 ноября.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно о гибели в зоне спрецоперации звукорежиссера сериала «Реальные пацаны» Валентина Ушакова.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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