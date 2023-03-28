Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили более 460 солдат ВСУ
Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили до 240 военнослужащих на донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В сообщении говорится, что на купянском направлении ВСУ потеряли до 65 человек, а на южнодонецком и запорожском - около 20 солдат.
Кроме того, украинская армия потеряла на краснолиманском направлении до 125 военнослужащих и восемь единиц техники, а на херсонском - до 18 военных и пять автомобилей ВСУ.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что морги в городе Часов Яр отказываются принимать тела погибших по причине больших потерь украинских военных под Артёмовском (Бахмутом), сообщает RT.
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