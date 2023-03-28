В сообщении говорится, что на купянском направлении ВСУ потеряли до 65 человек, а на южнодонецком и запорожском - около 20 солдат.

Кроме того, украинская армия потеряла на краснолиманском направлении до 125 военнослужащих и восемь единиц техники, а на херсонском - до 18 военных и пять автомобилей ВСУ.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что морги в городе Часов Яр отказываются принимать тела погибших по причине больших потерь украинских военных под Артёмовском (Бахмутом), сообщает RT.

