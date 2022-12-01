Вооружённые силы РФ взяли под контроль Курдюмовку в ДНР

Российские войска взяли под контроль посёлок городского типа Курдюмовка в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба Минобороны.

Минобороны сообщило о полном освобождении двух населенных пунктов ДНР

«В результате наступательных действий полностью освобождён от подразделений ВСУ населённый пункт Курдюмовка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные полностью освободили село Андреевка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВооруженные Силы РФДНР
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