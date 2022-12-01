Вооружённые силы РФ взяли под контроль Курдюмовку в ДНР
1 декабря 202218:59
Российские войска взяли под контроль посёлок городского типа Курдюмовка в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба Минобороны.
«В результате наступательных действий полностью освобождён от подразделений ВСУ населённый пункт Курдюмовка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные полностью освободили село Андреевка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru