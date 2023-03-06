Вооружённые силы РФ уничтожили 225 украинских военных на Донецком направлении

В ведомстве отметили, что также были уничтожены пять БМП, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30.

Кроме того, российские военные подбили девять боевых бронированных машин, пять пикапов и четыре автомобиля.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки сбили украинский вертолёт Ми-8 и 12 беспилотников, сообщает RT.

