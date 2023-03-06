Вооружённые силы РФ уничтожили 225 украинских военных на Донецком направлении

Вооружённые силы РФ, благодаря активным действиям подразделений «Южной» группировки войск и огню артиллерии, за прошедшие сутки уничтожили на Донецком направлении до 225-ти украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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В ведомстве отметили, что также были уничтожены пять БМП, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30.

Кроме того, российские военные подбили девять боевых бронированных машин, пять пикапов и четыре автомобиля.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки сбили украинский вертолёт Ми-8 и 12 беспилотников, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияМинобороны РФВооруженные Силы РФ
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