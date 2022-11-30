Вооружённые силы РФ полностью освободили Андреевку в ДНР
Российские военные полностью освободили село Андреевка в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«В результате наступательных действий российских войск полностью освобождён от подразделений ВСУ населённый пункт Андреевка ДНР», - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что Вооружённые силы РФ продолжают «успешные наступательные действия по освобождению от противника населённого пункта Водяное в ДНР».
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска полностью освободили населённые пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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