Вооружённые силы РФ полностью освободили Андреевку в ДНР

«В результате наступательных действий российских войск полностью освобождён от подразделений ВСУ населённый пункт Андреевка ДНР», - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Вооружённые силы РФ продолжают «успешные наступательные действия по освобождению от противника населённого пункта Водяное в ДНР».

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска полностью освободили населённые пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».