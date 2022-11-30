Пушилин заявил о зачистке Курдюмовки в ДНР

Зачистка населенного пункта Курдюмовка идет в Донецкой народной республике. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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«Есть успехи в районе Артемовска, есть уже освобожденные населенные пункты: Перше Травня, Андреевка. Зачистка Курдюмовки идет», — цитирует политика РИА Новости.

В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько в эфире канала «Россия 24» сообщил, что Курдюмовка была взята под контроль утром 30 ноября. Бои за населенный пункт продолжались более пяти суток. Приходько подчеркнул, что Курдюмовка — «стратегически важное место», позволяющее контролировать трассу Горловка — Артемовск.

Накануне Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии населенных пунктов Перше Травня и Андреевки российскими войсками, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Денис ПушилинСпецоперацияДНР
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