Пушилин заявил о зачистке Курдюмовки в ДНР
Зачистка населенного пункта Курдюмовка идет в Донецкой народной республике. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Есть успехи в районе Артемовска, есть уже освобожденные населенные пункты: Перше Травня, Андреевка. Зачистка Курдюмовки идет», — цитирует политика РИА Новости.
В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько в эфире канала «Россия 24» сообщил, что Курдюмовка была взята под контроль утром 30 ноября. Бои за населенный пункт продолжались более пяти суток. Приходько подчеркнул, что Курдюмовка — «стратегически важное место», позволяющее контролировать трассу Горловка — Артемовск.
Накануне Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии населенных пунктов Перше Травня и Андреевки российскими войсками, напоминает «Свободная пресса».
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