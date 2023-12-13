Минобороны России получило партию новых БМП и БТР
Минобороны России получило от «Курганмашзавода», входящего в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха»,в текущего году партию новых БМП-3 и десантируемых БТР-МДМ. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Сообщается, что предприятие передало оборонному ведомству финальную партию техники по госконтрактам 2023 года. Кроме того, в качестве соисполнителя по гособоронзаказу «Курганмашзавод» выполнил обязательства по поставкам БМП-2М с боевым модулем «Бережок».
По словам собеседников агентства, все БМП-3 оснащены комплектом дополнительной защиты, состоящим из бронированных экранов и противокумулятивных решеток.
Исполнительный директор завода Игорь Гиске подчеркнул, что «Курганмашзавод» совершенствует производственные мощности и увеличивает штат сотрудников при поддержке «Ростеха».
Ранее сообщалось, что Минобороны России досрочно получило все зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» по гособоронзаказу 2023 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru