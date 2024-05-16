Российские войска уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров

Российские войска уничтожили 11 безэкипажных катеров ВМС Украины, следовавших в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что инцидент произошёл около 14:00 мск 16 мая в западной части акватории Чёрного моря.

«Безэкипажные катера ВМС Украины были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ», - заключили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силами Черноморского флота близ северо-западного побережья Крымского полуострова были ликвидированы пять беспилотных катеров ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
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