Минобороны России: ВС РФ отразили 16 атак ВСУ на донецком направлении
В Российском Минобороны заявили об отражении 16 украинских атак на донецком направлении.
Российские средства ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника, отметили в оборонном ведомстве.
Также в Минобороны России сообщили о поражении 94 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях в 103-х районах.
Ранее стало известно, что ВС РФ отразили три атаки ВСУ в Запорожской области. В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении складов боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад украинской армии, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru