Минобороны России: ВС РФ отразили 16 атак ВСУ на донецком направлении

В Российском Минобороны заявили об отражении 16 украинских атак на донецком направлении.

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Российские средства ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника, отметили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны России сообщили о поражении 94 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях в 103-х районах.

Ранее стало известно, что ВС РФ отразили три атаки ВСУ в Запорожской области. В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении складов боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад украинской армии, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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