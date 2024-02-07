Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Уточняется, что речь идёт об объектах, где производились безэкипажные катере, береговые ракетные комплексы, ракеты для реактивных систем залпового огня, а также взрывчатые вещества.
В министерстве указали, что удар был нанесён утром 7 февраля с использованием высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотников.
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», - заключили в российском военном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в период с 27 января по 3 февраля российские силы нанесли 37 групповых ударов по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, арсеналам и базам горючего ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru