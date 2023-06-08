Шойгу заявил, что за 7 июня ВСУ потеряли в боях 945 человек и 33 танка

По его словам, также были уничтожены 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин, три САУ Krab и другие вооружения.

Ранее Шойгу заявил, что ночью 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении, однако по противнику силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами был нанесён превентивный удар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

