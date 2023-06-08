Шойгу заявил, что за 7 июня ВСУ потеряли в боях 945 человек и 33 танка
8 июня 202316:03
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что входе боёв 7 июня Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 945 солдат, сообщает РИА Новости.
По его словам, также были уничтожены 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин, три САУ Krab и другие вооружения.
Ранее Шойгу заявил, что ночью 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении, однако по противнику силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами был нанесён превентивный удар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru