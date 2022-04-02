Вооруженные силы РФ начали гуманитарное разминирование в ЛНР

Российские специалисты приступили к гуманитарному разминированию территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает Минобороны.

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Отмечается, что работы ведут подразделения разминирования, робототехники и уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов Международного противоминного центра ВС РФ.

Сплошная очистка территорий ЛНР, освобожденных от украинских военных и националистических батальонов, проводится в том числе с помощью робототехнического комплекса разминирования «Уран-6». Ранее его успешно использовали при проведении специальных задач в Сирии и Нагорном Карабахе.

В Минобороны добавили, что приоритетные для работы саперов объекты определят по согласованию с руководством ЛНР и главами администраций населенных пунктов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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