Омбудсмен ЛНР рассказала о нежелании пленных украинских военнослужащих возвращаться в армию
Украинские военные, попавшие в плен и находящиеся на территории Луганской народной республики (ЛНР), не хотят возвращаться в армию. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
«Первое, что они поняли, находясь здесь на территории Луганской народной республики, что те новости, известия, а также непосредственно распоряжения их командования на протяжении восьми лет, которые они слышали, мягко говоря, не соответствуют действительности», — рассказала омбудсмен в интервью РИА Новости.
Сердюкова уточнила, что речь идет о солдатах и офицерах регулярной армии, которые давали присягу народу, однако в итоге «стреляли по мирному населению, обстреливали, выполняя приказы своего командования, гражданскую инфраструктуру».
«Это тот случай, когда люди своими глазами один раз увидели и поняли, что вся та пропаганда, которая на протяжении восьми лет идет, льется в уши, в том числе и военнослужащим, очень-очень далека от действительности», — добавила омбудсмен.
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