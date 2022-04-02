Омбудсмен ЛНР рассказала о нежелании пленных украинских военнослужащих возвращаться в армию

Украинские военные, попавшие в плен и находящиеся на территории Луганской народной республики (ЛНР), не хотят возвращаться в армию. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

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«Первое, что они поняли, находясь здесь на территории Луганской народной республики, что те новости, известия, а также непосредственно распоряжения их командования на протяжении восьми лет, которые они слышали, мягко говоря, не соответствуют действительности», — рассказала омбудсмен в интервью РИА Новости.

Сердюкова уточнила, что речь идет о солдатах и офицерах регулярной армии, которые давали присягу народу, однако в итоге «стреляли по мирному населению, обстреливали, выполняя приказы своего командования, гражданскую инфраструктуру».

«Это тот случай, когда люди своими глазами один раз увидели и поняли, что вся та пропаганда, которая на протяжении восьми лет идет, льется в уши, в том числе и военнослужащим, очень-очень далека от действительности», — добавила омбудсмен.

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