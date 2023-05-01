Волонтеры рассказали, какие вопросы о контрактной службе интересуют граждан
Волонтер Московского центра отбора на контрактную службу Никита Мосинов заявил, что одним из самых частых вопросов, которые задают граждане, может ли контрактная служба стать альтернативой срочной.
По его словам, этим чаще всего интересуется молодёжь, а мужчины старше 50 лет, как правило, желают узнать о возможности применения в рамках службы имеющейся гражданской специальности.
«Был случай, когда мужчины подошли поинтересоваться контрактной службой, в ходе разговора выяснилось, что их друзья проходят службу в зоне СВО, и тоже они заинтересовались и, вероятнее всего, также пойдут защищать Родину», - рассказал Мосинов.
Другой волонтер центра Руслан Дадашев, в свою очередь, отметил, что контрактной службой также интересуются иностранцы.
Ранее очередная группа контрактников отправилась для прохождения военной службы из столичного пункта отбора на улице Яблочкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- Волонтеры рассказали, какие вопросы о контрактной службе интересуют граждан
- Артемовск. Последний рубеж
- Глава Минобороны Украины призвал Японию поставить ВСУ средства РЭБ
- Путин поздравил россиян с 1 мая
- Тела двух мужчин нашли в хостеле на западе Москвы
- Скрытые агенты ВСУ? В Брянской области новый крупный взрыв - на железной дороге
- Рогов: Удар по Павлограду лишил ресурсов для наступления три бригады ВСУ
- Уголовное дело о диверсии возбудили после подрыва ЛЭП в Ленинградской области
- Президенты США и Филиппин обсудят военное сотрудничество
- Россия приостановила подачу газа в Армению до 4 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru