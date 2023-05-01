Волонтеры рассказали, какие вопросы о контрактной службе интересуют граждан

По его словам, этим чаще всего интересуется молодёжь, а мужчины старше 50 лет, как правило, желают узнать о возможности применения в рамках службы имеющейся гражданской специальности.

«Был случай, когда мужчины подошли поинтересоваться контрактной службой, в ходе разговора выяснилось, что их друзья проходят службу в зоне СВО, и тоже они заинтересовались и, вероятнее всего, также пойдут защищать Родину», - рассказал Мосинов.

Другой волонтер центра Руслан Дадашев, в свою очередь, отметил, что контрактной службой также интересуются иностранцы.

Ранее очередная группа контрактников отправилась для прохождения военной службы из столичного пункта отбора на улице Яблочкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

