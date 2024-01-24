Волонтеры нашли на свалке гумпомощь для участников СВО

Он заявил, что возвращался из Донбасса, отвозил бойцам гумпомощь, когда к его машине подошел местный житель и рассказал, что на свалке вывалена фура гуманитарной помощи. Ее раскатали трактором или бульдозером.

В составе груза находились средства личной гигиены, носилки, подсумки, теплые вещи. Закутний указал, что это было сделано целенаправленно.

Ранее РПЦ направила в зону СВО более 2220 тонн гумпомощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

