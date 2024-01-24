Волонтеры нашли на свалке гумпомощь для участников СВО

В донецкой Амвросиевке, которая находится на границе ДНР и Ростовской области, найден груз с гуманитарной помощью для бойцов в зоне спецоперации, сообщает портал 161.ru со ссылкой на волонтера Александра Закутнего.

Дима Билан привез гумпомощь жителям Донбасса

Он заявил, что возвращался из Донбасса, отвозил бойцам гумпомощь, когда к его машине подошел местный житель и рассказал, что на свалке вывалена фура гуманитарной помощи. Ее раскатали трактором или бульдозером.

В составе груза находились средства личной гигиены, носилки, подсумки, теплые вещи. Закутний указал, что это было сделано целенаправленно.

Ранее РПЦ направила в зону СВО более 2220 тонн гумпомощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ДонбассСпецоперацияГуманитарная Помощь

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