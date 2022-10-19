Володин заявил, что многодетные отцы освобождены от частичной мобилизации

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что отцы трёх и более детей должны быть освобождены от мобилизации.

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По его словам, по данному вопросу поступает много обращений, в связи с чем его обсудили с руководством Минобороны России.

«На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям», - написал он.

Володин добавил, что соблюдение правил предоставления отсрочки от мобилизации будет контролироваться депутатами Госдумы.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что призыв женщин в рамках проведения частичной мобилизации не осуществляется и не планируется в будущем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияОтсрочка От АрмииМобилизацияВячеслав Володин
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