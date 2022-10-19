Володин заявил, что многодетные отцы освобождены от частичной мобилизации
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что отцы трёх и более детей должны быть освобождены от мобилизации.
По его словам, по данному вопросу поступает много обращений, в связи с чем его обсудили с руководством Минобороны России.
«На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям», - написал он.
Володин добавил, что соблюдение правил предоставления отсрочки от мобилизации будет контролироваться депутатами Госдумы.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что призыв женщин в рамках проведения частичной мобилизации не осуществляется и не планируется в будущем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 656 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+20 859 / сут.
- В Петербурге не намерены вводить ограничения по безопасности
- Ростуризм: ограничения на турпоездки в Крым и Краснодарский край не вводились
- Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
- Ростуризм: ограничений на посещение курортов юга России нет
- Правительство Трасс покинула глава МВД Браверман
- Пушилин: сделаю всё, чтобы вернуть студентов ДНР с фронта
- Бондарев: из-за введения военного положения отправлять срочников в зону СВО не будут
- Правительство рекомендовало промышленности отказаться от иностранных мессенджеров
- Пушилин назвал закономерным введение военного положения в новых регионах
- Володин заявил, что многодетные отцы освобождены от частичной мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru