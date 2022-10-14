Минпросвещения попросило кабмин об отсрочке для учителей

Министерство просвещения РФ попросило правительство предоставить отсрочку от частичной мобилизации для школьных учителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря - замминистра просвещения Андрея Корнеева.

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По словам замглавы Минпросвещения, в кабмин было направлено соответствующее ходатайство.

«Ждем решения правительства и будем всесторонне это продвигать», — подчеркнул Корнеев.

Замминистра указал, что речь идет обо всех педагогических работниках, которые подпадают под критерии частичной мобилизации.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова попросила главу Минобороны РФ Сергея Шойгу дать отсрочку от мобилизации педагогам начальной и средней школы, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УчителяМобилизацияПравительство РоссииМинпросвет
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