Володин назвал фатальными последствия применения ядерного оружия

По словам парламентария, технологии, которыми располагает Россия, недоступны другим странам, если они будут пущены в ход, «земному шару настанет конец». Володин выразил надежду, что «до этого не дойдет».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе.

