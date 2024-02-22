Володин назвал фатальными последствия применения ядерного оружия

Россию как ядерную державу невозможно победить, однако последствия взаимного применения ядерного оружия будут фатальными. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью RT.

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По словам парламентария, технологии, которыми располагает Россия, недоступны другим странам, если они будут пущены в ход, «земному шару настанет конец». Володин выразил надежду, что «до этого не дойдет».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВячеслав Володин

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