В ведомстве также отчитались об уничтожении пяти украинских беспилотников в ДНР, Запорожской области и Херсонской областях. Потери противника на Купянском направлении составили около пятидесяти украинских военнослужащих. Там же были уничтожены два автомобиля и одна гаубица Д-30 за сутки.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российскими силами были уничтожены пятьдесят военных ВСУ, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также гаубица Д-20, сообщили в военном ведомстве. На Херсонском направлении за сутки российские военные уничтожили около сорока украинских боевиков, три автомобиля, самоходную гаубицу «Акация», а также одну буксируему пушку «Гиацинт-Б».

Ранее Минобороны сообщало, что Украина готовится к вторжению в Приднестровье, пишет «Радиоточка НСН».

