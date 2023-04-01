Российские военные сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 ВС Украины
За сутки российские истребители в ДНР сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 ВС Украины. Об этом заявил официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ведомстве также отчитались об уничтожении пяти украинских беспилотников в ДНР, Запорожской области и Херсонской областях. Потери противника на Купянском направлении составили около пятидесяти украинских военнослужащих. Там же были уничтожены два автомобиля и одна гаубица Д-30 за сутки.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российскими силами были уничтожены пятьдесят военных ВСУ, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также гаубица Д-20, сообщили в военном ведомстве. На Херсонском направлении за сутки российские военные уничтожили около сорока украинских боевиков, три автомобиля, самоходную гаубицу «Акация», а также одну буксируему пушку «Гиацинт-Б».
Ранее Минобороны сообщало, что Украина готовится к вторжению в Приднестровье, пишет «Радиоточка НСН».
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