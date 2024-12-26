Минобороны рассказало об использовании антидроновых багги в зоне СВО

Российские военнослужащие отдельного зенитного ракетного дивизиона группировки войск «Юг» применили в зоне спецоперации России на Украине антидроновые багги. Об этом сообщило Минобороны России.

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Отмечается, что легкие транспортные средства на базе автомобиля «Нива» применяются для охраны позиций зенитного ракетного комплекса «Бук».

Машины также несут турели с автоматами Калашникова, пусковые установки для стрельбы картечью и дымовые гранатометы.

Установка из шести автоматов Калашникова дает возможность обеспечить высокую плотность огня для уничтожения малоразмерных беспилотников.

В оборонном ведомстве сообщили, что багги отличаются хорошей проходимостью.

Ранее высокоманевренную вездеходную платформу «Сарацин» для работы мобильных боевых групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне специальной военной операции создали в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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