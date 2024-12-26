Минобороны рассказало об использовании антидроновых багги в зоне СВО
Российские военнослужащие отдельного зенитного ракетного дивизиона группировки войск «Юг» применили в зоне спецоперации России на Украине антидроновые багги. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что легкие транспортные средства на базе автомобиля «Нива» применяются для охраны позиций зенитного ракетного комплекса «Бук».
Машины также несут турели с автоматами Калашникова, пусковые установки для стрельбы картечью и дымовые гранатометы.
Установка из шести автоматов Калашникова дает возможность обеспечить высокую плотность огня для уничтожения малоразмерных беспилотников.
В оборонном ведомстве сообщили, что багги отличаются хорошей проходимостью.
Ранее высокоманевренную вездеходную платформу «Сарацин» для работы мобильных боевых групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне специальной военной операции создали в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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