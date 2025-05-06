Минобороны получило партию роботов «Депеша»
Российские войска получили партию роботов «Депеша» на гусеничном шасси. Об этом сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
«Холдинг... поставил Минобороны России партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов "Депеша" на гусеничном шасси», - указано в заявлении.
Роботы изготовлены из легких и прочных материалов, они могут развивать скорость до 15 километров в час и доставлять грузы до 100 килограммов. Комплекс при самостоятельном передвижении способен преодолевать различные препятствия. Оператор управляет роботом с помощью пульта и смотрит изображение по монитору или VR-очкам.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, пишет RT.
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