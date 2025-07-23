Если законопроект о круглогодичном призыве на военную службу будет принят, он разгрузит очереди в военкоматах, однако призывникам будет сложнее оспорить решение призывной комиссии и собрать необходимые документы. Об этом НСН заявил юрист в области военного права Иван Самарин.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил сделать призыв на срочную службу круглогодичным, депутат внес соответствующий законопроект, сообщило издание РБК. Сейчас призыв проводится дважды в год (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря). Самарин пояснил, что круглый год будут проводиться только некоторые призывные мероприятия, а отправка в войска будет производиться в прежние сроки.