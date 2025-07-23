Военный юрист разъяснил последствия круглогодичного призыва в армию
Принятие законопроекта о круглогодичном призыве на срочную службу усложнит жизнь уклонистам, сказал НСН Иван Самарин.
Если законопроект о круглогодичном призыве на военную службу будет принят, он разгрузит очереди в военкоматах, однако призывникам будет сложнее оспорить решение призывной комиссии и собрать необходимые документы. Об этом НСН заявил юрист в области военного права Иван Самарин.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил сделать призыв на срочную службу круглогодичным, депутат внес соответствующий законопроект, сообщило издание РБК. Сейчас призыв проводится дважды в год (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря). Самарин пояснил, что круглый год будут проводиться только некоторые призывные мероприятия, а отправка в войска будет производиться в прежние сроки.
«Имеется в виду ряд призывных мероприятий, к которым относятся медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии. Их планируется проводить круглый год. А вот отправку в войска по-прежнему собираются проводить с 1 октября по 31 декабря и с 1 апреля по 15 июля. Напомню, что военкомат и призывная комиссия — несколько разные вещи. Военкомат — это структура Минобороны России, а призывная комиссия формируется гражданскими властями (в Москве это столичный мэр Сергей Собянин). Призывные комиссии бывают двух уровней: первичные (районные или городские) призывные комиссии и призывные комиссии субъектов Федерации, где проводится, например, контрольное медицинское освидетельствование в отношении тех призывников, которые не согласились с поставленной им категорией годности к военной службе. Призывные комиссии субъектов Федерации, в отличие от призывных комиссий первичного звена, продолжают работать вне сроков призыва», — сказал Самарин.
По словам собеседника НСН, если законопроект будет принят, призывникам будет сложнее оспаривать решение военной комиссии.
«С одной стороны, при нынешней системе в военкоматах огромные очереди из призывников, а оценка состояния здоровья проводится очень поверхностно. С другой стороны, если, например, 16 июля (на следующий день после окончания весеннего призыва) провести медкомиссию и заседание призывной комиссии, а призывать человека в армию 1 октября, то пройдет два с половиной месяца, за это время состояние здоровья призывника может измениться. Могут появиться и другие основания для отсрочки. Поэтому возникает проблема с оспариванием решения призывной комиссии по обстоятельствам, которые появились уже после вынесения ее решения. Вместе с тем будет сложнее бегать от призыва», — добавил юрист.
Кроме того, отметил Самарин, могут возникнуть сложности с подготовкой документов, если между получением повестки и явкой в военкомат будет слишком мало времени.
«В плане прав призывников ничего не меняется, никаких дополнительных обязанностей и обременений на них наложено не будет. Единственное — если сейчас медицинские документы человеку, страдающему бронхиальной астмой, язвой желудка, атопическим дерматитом, эпилепсией, нужно успеть подготовить к призыву, то в случае принятия законопроекта повестка о явке в военкомат через неделю может свалиться как снег на голову, человек попросту может не успеть подготовить документы. Поэтому надо более тщательно относиться к этой истории», — подытожил он.
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