Лондон назвал самое грозное оружие Москвы

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» Великобритания считает самым грозным российским оружием. Об этом заявил помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) страны Джулиан Болл, сообщает Ura.ru со ссылкой на Jane's.

Военный заявил, что Лондон должен дать ответ на это грозное оружие, однако сомневается в возможностях Лондона в этом плане, отмечает «Утро.ру».

Болл считает, что его страна должна внедрять искусственный интеллект и придумывать новые перспективные вооружения, передает РЕН ТВ.

Ранее военные эксперты рассказали НСН, как Вашингтон борется с российскими системами ПВО С-400 и почему для этого им понадобится немало усилий.



