Военный фрегат РФ столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
Российский военный фрегат столкнулся с торговым судном Ice Rose у берегов Дании. Об это сообщили вооруженные силы Дании. По их данным, инцидент произошел у Эресуннского моста.
Сейчас выясняется, получили ли корабли какие-либо повреждения. На место происшествия выдвинулось патрульное судно. Утечки топлива на месте ЧП не зафиксировано, пишет «Свободная пресса».
Отмечается, что столкновение произошло в условиях тумана. Российский фрегат шел из Санкт-Петербурга в Гетеборг.
Ранее сообщалось, что военный флот и авиация Великобритании усилили патрулирование территории около российской границы.
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