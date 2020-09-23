Военный фрегат РФ столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

Российский военный фрегат столкнулся с торговым судном Ice Rose у берегов Дании. Об это сообщили вооруженные силы Дании. По их данным, инцидент произошел у Эресуннского моста.

Сейчас выясняется, получили ли корабли какие-либо повреждения. На место происшествия выдвинулось патрульное судно. Утечки топлива на месте ЧП не зафиксировано, пишет «Свободная пресса».

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Отмечается, что столкновение произошло в условиях тумана. Российский фрегат шел из Санкт-Петербурга в Гетеборг.

Ранее сообщалось, что военный флот и авиация Великобритании усилили патрулирование территории около российской границы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Дания
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