Великобритания усилила патрулирование около российских границ

«С последней недели августа к границам России на Черном море и к берегам Кольского полуострова в Арктике было направлено 28 самолетов RAF», — пишет издание, называя операцию «беспрецедентной».

Одновременно задействовалось до пяти самолетов: истребители Typhoon, самолет радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолет-разведчик RC-135, самолеты-заправщики Voyager и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, - отмечает ТАСС.

Ранее Минобороны РФ сообщило о 44 иностранных самолетах-разведчиках и десяти беспилотниках, которые обнаружили у российских границ.

