Великобритания усилила патрулирование около российских границ

Военный флот и авиация Великобритании усилили патрулирование территории около российской границы, сообщает издание The Sunday Times.

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«С последней недели августа к границам России на Черном море и к берегам Кольского полуострова в Арктике было направлено 28 самолетов RAF», — пишет издание, называя операцию «беспрецедентной».

Одновременно задействовалось до пяти самолетов: истребители Typhoon, самолет радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолет-разведчик RC-135, самолеты-заправщики Voyager и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, - отмечает ТАСС.

Ранее Минобороны РФ сообщило о 44 иностранных самолетах-разведчиках и десяти беспилотниках, которые обнаружили у российских границ.

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ФОТО: YouTube канал Шестого флота США
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