Боевые корабли НАТО вошли в Баренцево море

Отряд боевых кораблей НАТО во главе с эсминцем «Росс», оснащённым ракетами Tomahawk и системой ПРО «Иджис», вошёл в акваторию Баренцева моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

За перемещениями отряда кораблей НАТО следят силы и средства Северного флота РФ.

По имеющимся данным, страны НАТО проводят за Северным полярным кругом морскую операцию, чтобы подчеркнуть приверженность свободной навигации в этом регионе. В составе отряда корабли ВМС Великобритании и Норвегии.

