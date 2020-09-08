Боевые корабли НАТО вошли в Баренцево море
Отряд боевых кораблей НАТО во главе с эсминцем «Росс», оснащённым ракетами Tomahawk и системой ПРО «Иджис», вошёл в акваторию Баренцева моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
За перемещениями отряда кораблей НАТО следят силы и средства Северного флота РФ.
По имеющимся данным, страны НАТО проводят за Северным полярным кругом морскую операцию, чтобы подчеркнуть приверженность свободной навигации в этом регионе. В составе отряда корабли ВМС Великобритании и Норвегии.
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