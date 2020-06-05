Военный эксперт: Винтовку с дальностью стрельбы в 7 км разрабатывают для ЧВК
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке в эфире НСН заявил, что российская армия не закупает винтовки Lobaev Arms.
Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал, что компания занимается разработкой уникальной снайперской винтовки DXL-5, которая сможет поражать цель на расстоянии в 7 км. В интервью РИА Новости он отметил, что на мировом рынке винтовок с такой дальностью не существует. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский в беседе с НСН рассказал, кто может стать покупателем такого оружия.
«Российская армия винтовки Лобаева не закупает. Насколько я знаю, частные военные компании берут, некоторые зарубежные структуры не военные, но военизированные – как службы безопасности и так далее», - пояснил Мураховский.
При этом он отметил, что «это изначально коммерческий проект, ведь у Лобаева частная военная компания».
Гендиректор Lobaev Arms отметил, что винтовка получит принципиально новый патрон, в который будет заложено несколько технологических новшеств для возможности ведения огня на столь дальнем расстоянии. Например, он будет крупнее. Так, уверенную стрельбу с DXL-5 можно будет вести на расстоянии в 3 км, а рекордную с 6-7 км. Работы по созданию винтовки планируется завершить в начале 2021 года, если не вмешаются последствия пандемии коронавируса, отметил Лобаев.
Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН рассказал, как проходит подготовка к Параду Победы.
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