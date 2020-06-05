Военный эксперт: Винтовку с дальностью стрельбы в 7 км разрабатывают для ЧВК

Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал, что компания занимается разработкой уникальной снайперской винтовки DXL-5, которая сможет поражать цель на расстоянии в 7 км. В интервью РИА Новости он отметил, что на мировом рынке винтовок с такой дальностью не существует. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский в беседе с НСН рассказал, кто может стать покупателем такого оружия.

«Российская армия винтовки Лобаева не закупает. Насколько я знаю, частные военные компании берут, некоторые зарубежные структуры не военные, но военизированные – как службы безопасности и так далее», - пояснил Мураховский.