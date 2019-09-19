Военный эксперт опроверг превосходство супертанка Т-95 над «Арматой»

Американский журнал The National Interest опубликовал материал, в котором сравнил прототип танка советской разработки Т-95 («Объект 195») и мощнейший российский танк Т-14 «Армата». При этом, издание отмечает, что если бы Т-95 был принят на вооружение, то он бы превзошел любой танк НАТО.

Разработка Т-95 продолжалась до 2010-х годов, после чего российские военные переключили свое внимание и средства на создание Т-14 «Армата».

Член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН рассказал, почему российский супертанк не был принят на вооружение.

«Действительно, "Объект 195" вышел в то время на стадию государственных испытаний, но так их и не завершил. Потому что не соответствовал требования Министерства обороны по управлению огнем, также по радиолокационному прицелу, по двигателю, по некоторым другим параметрам. Быстро разрабатываются только мухи. А сложные, революционные изделия это тяжелый путь. Это не серийный легковой автомобиль для массового рынка. Требования высочайшие», - сказал военный эксперт.

Из-за всех возможностей «Т-95 кажется гораздо более мощным танком, чем Т-14», отмечает американский журнал. Виктор Мураховский рассказал о сходствах и отличиях военных машин.