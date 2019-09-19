Военный эксперт опроверг превосходство супертанка Т-95 над «Арматой»
Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии в эфире НСН рассказал, что досталось «Армате» от советской разработки.
Американский журнал The National Interest опубликовал материал, в котором сравнил прототип танка советской разработки Т-95 («Объект 195») и мощнейший российский танк Т-14 «Армата». При этом, издание отмечает, что если бы Т-95 был принят на вооружение, то он бы превзошел любой танк НАТО.
Разработка Т-95 продолжалась до 2010-х годов, после чего российские военные переключили свое внимание и средства на создание Т-14 «Армата».
Член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН рассказал, почему российский супертанк не был принят на вооружение.
«Действительно, "Объект 195" вышел в то время на стадию государственных испытаний, но так их и не завершил. Потому что не соответствовал требования Министерства обороны по управлению огнем, также по радиолокационному прицелу, по двигателю, по некоторым другим параметрам. Быстро разрабатываются только мухи. А сложные, революционные изделия это тяжелый путь. Это не серийный легковой автомобиль для массового рынка. Требования высочайшие», - сказал военный эксперт.
Из-за всех возможностей «Т-95 кажется гораздо более мощным танком, чем Т-14», отмечает американский журнал. Виктор Мураховский рассказал о сходствах и отличиях военных машин.
«Мощь «Объекта 195» неоспорима. На нем стояла пушка калибра 152 мм, был разработан совершенно новый боекомплект, включающий и противотанковую управляемую ракету, и новейшие бронебойные подкалиберные снаряды с выдающимися параметрами. Но нужно понимать, что боекомплект этой машины был существенно меньше, чем, у стоящих [на вооружении] тогда танках. «Объект 148» [«Армата»] по компоновки это практически «Объект 195». Множество систем, агрегатов, узлов перешли на «Армату» с разработок «Объекта 195». Например, двигатель и трансмиссия, ходовая часть, бронекапсулы экипажа, схема механизма автомата заряжания практически целиком вошли в состав «Арматы». Все системы, в том числе и двигатель, доработали, что бы они соответствовали требованиям Минобороны. Фактически была создана новая система управления огнем для "Арматы"», - рассказал собеседник.
"Армата" это перспективный российский боевой танк с необитаемой башней. Он используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня и других танков. Для этого в Т-14 есть круговой доплеровский радар, ультрафиолетовые HD-камеры наблюдения с охватом на 360 градусов и многое другое. Танк оборудован новым поколением комплекса активной защиты, который может перехватывать даже противотанковые снаряды.
Ранее НСН писала, что эксперты издания The National Interest сопоставили американский и российский танки в гипотетическом сценарии военного столкновения. Аналитики заключили, что у американского танка «Абрамс» будет хоть и небольшое, но преимущество над российским танком «Армата».
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